حبس سيدة وابنتها ألقتا رضيعًا في القمامة بكرداسة

أمرت جهات التحقيق فى الجيزة بحبس الأم ووالدتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإلقاء رضيع وسط القمامة في كرداسة.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة أن الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية حيث إن الأم ارتبطت بعلاقة غير شرعية بنجل خالتها، وعندما حملت اتفقت والدتها (جدة الطفل) عقب ولادتها بإلقاء الطفل بالشارع خوفًا من الفضيحة والتستر على نجلتها.

وتبين من التحريات الأولية أن الأم ووالدتها تخلصتا من الطفل بعد ولادته، بإلقائه في القمامة، وبمرور الأهالي بجانب صندوق القمامة، عثروا على الطفل ملفوفًا بملابس، ثم سلموه للشرطة.

وفحصت جهات التحقيق كاميرات المراقبة، ورصدت جدة الطفل التي قامت بإلقائه عقب ولادته، وذلك للتخلص منه.

وتلقى قسم شرطة كرداسة، بشمال الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل رضيع في القمامة، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقت بالطفل في القمامة، وأبلغ الأهالي الشرطة والتي تحفظت على الطفل.

وتم القبض على المتهمة ووالدة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.