الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حملت به سفاحًا فتخلصت منه الجدة.. تفاصيل التحقيقات في «رضيع القمامة» بكرداسة

رضيع
رضيع
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تواصل نيابة شمال الجيزة، الاستماع لأقوال المبلغين في واقعة العثور على طفل رضيع ملقى داخل أكوام القمامة بمنطقة كرداسة، حيث تبين أن جدة الطفل هي من ألقت به وسط القمامة وتركته، إلى أن عثر عليه الأهالي وأبلغوا الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنهم شاهدوا الطفل يصرخ ويبكي بصوت عالي، وتبين بفحصه أنه يرتدي “سالوبيت أزرق" وملفوف بملاءة بيضاء، وحوله عدد من الكلاب الضالة فأخذوه وقاموا بتغيير ملابسه واشتروا له اللبن حفاظا على حياته، وقاموا بتسليمه لمركز الشرطة.

وتبين من فحص كاميرات المراقبة بموقع الحادث أن سيدة ألقت الطفل بين أكوام القمامة، كما نجحت التحريات في تحديد هوية الأم. 

كما اتضح من التحقيقات أن الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية حيث ارتبطت الأم بعلاقة غير شرعية بنجل خالتها، وعندما حملت اتفقت والدتها(جدة الطفل) عقب ولادتها بإلقاء الطفل بالشارع خوفا من الفضيحة والتستر على نجلتها.

وتبين من التحريات الأولية أن الأم ووالدتها، تخلصتا من الطفل بعد ولادته، بإلقائه في القمامة، وبمرور الأهالي بجانب صندوق القمامة، عثروا على الطفل ملفوفًا بملابس، ثم سلموه للشرطة.

وتم القبض على المتهمة ووالدة الطفل وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة أقوال المبلغين طفل رضيع كرداسة

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