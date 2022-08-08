حبس تشكيل عصابى يسرق «التوك توك» بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس تشكيل عصابي لسرقة التوك توك بدائرة القسم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطهم الإجرامي.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، واستولى منه على المركبة ملكه كرها عنه تحت تهديد السلاح، ولاذ بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى.

أقر بقيامه بالتصرف فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها.

تم بإرشادهما ضبط 12 مركبة "توك توك"، وأقرا بقيامهما بتقطيع عدد من المركبات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع كقطع غيار.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.