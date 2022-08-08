الدكتور محمد عبدالفتاح بقائمة خبراء اللوائح الصحية الدولية

وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، على تعيين الدكتور محمد عبدالفتاح عبدالمولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية كخبير بقائمة خبراء اللوائح الصحية الدولية فى مجال الصحة العامة، وحوكمة الصحة العالمية وتنفيذ اللوائح الصحية.

كان قد ورد خطاب من وزارة الخارجية بشأن نظر منظمة الصحة العالمية في تعيين الدكتور محمد عبدالفتاح كخبير بقائمة خبراء اللوائح الصحية الدولية فى مجال الصحة العامة، وحوكمة الصحة العالمية وتنفيذ اللوائح الصحية.

ورشحت منظمة الصحة العالمية الدكتور محمد عبدالفتاح لعضوية لجنة طوارئ أو لجنة مراجعة تعقد بموجب اللوائح الصحية الدولية، ويتوقع أن يشارك في اجتماعات اللجنة المعنية، وأن يقدم المعلومات والمشورة بشأن المسائل المدرجة في مجال خبرته.