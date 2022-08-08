الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثة شاب غرق ببحر يوسف فى الفيوم

غرق
غرق
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الفيوم، من انتشال جثة شاب غريق ببحر يوسف بمنطقة قحافة في نطاق قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا يفيد بورود بلاغ  بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، غارقًا في مياه بحر يوسف أسفل الطريق الدائري، أمام أحد المطاعم.

تم انتشال الجثة وتبينّ أنّها لشخص يدعى "علي إ"، 30 سنة، ومقيم قرية سنوفر، ومتوفى إثر غرقه في المياه في ظروف غامضة، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وإيضاح هل هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة، وظروف غرقها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

قوات الانقاذ النهري الحماية المدنية الفيوم جثة انتشال شاب

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