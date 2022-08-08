توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى
زاد بحث طلاب الثانوية العامة عن توقعات تنسيق الكليات 2022/2023، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، ليبدأ الطلاب بكتابة رغباتهم بداية من الخميس المقبل في مكتب تنسيق قبول الجامعات، وبعد انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى يتم إعلان تنسيق الكليات لهذه المرحلة، ويتبعها نفس الخطوات في المرحلتين الثانية والثالثة في الثانوية العامة.
تنسيق الكليات 2022/2023
وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة.
أسابيع قليلة تفصلنا عن إعلان تنسيق الكليات 2022/2023 للمرحلة الأولى للثانوية العامة والتي من المتوقع أن تقترب من تنسيق الكليات للعام الدراسي الماضي، مع اقتراب نسب نجاح الطلاب في الثانوية العامة من نسب النجاح للعام الماضي حيث إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة هذا العام هى %75.04.
من جانبه، أكد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي؛ لاعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة أن تنسيق الكليات 2022 سيكون منخفض مثل تنسيق الكليات 2021، بسبب نسبة النجاح التى كانت مقتربة من العام الماضى.
وبلغت نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية علوم %78.32 وفى الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.
توقعات تنسيق الكليات 2022
- نسيق الكليات طب القاهرة 380.0
- تنسيق الكليات طب عين شمس 378.0
- تنسيق الكليات طب أسيوط 373.0
- تنسيق الكليات طب أسنان عين شمس 372.0
- تنسيق الكليات طب أسنان القاهرة 372.0
- تنسيق الكليات طب أسنان أسيوط 370.0
- تنسيق الكليات طب بيطري القاهرة 356.0
- تنسيق الكليات طب بيطري أسيوط 356.0
- تنسيق الكليات علاج طبيعي القاهرة 366.0
- تنسيق الكليات صيدلة أسيوط 364.0
- تنسيق الكليات صيدلة القاهرة 364.0
- تنسيق الكليات صيدلة عين شمس 363.5
- تنسيق الكليات حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354.0
- تنسيق الكليات حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353.0
- تنسيق الكليات هندسة القاهرة 356.0
- تنسيق الكليات هندسة أسيوط 327.5
- تنسيق الكليات هندسة عين شمس 349.0
- تنسيق الكليات اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0
- تنسيق الكليات ألسن عين شمس 339.0
- تنسيق الكليات علوم أسيوط 338.0
- تنسيق الكليات علوم عين شمس 336.0
- تنسيق الكليات علوم بنات عين شمس 332.0