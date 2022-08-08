العثور على جثة مواطن ملقاة في أرض زراعية بالفيوم

عثر الأهالي على جثة مواطن ملقاة داخل الأراضي الزراعية بنطاق قرية أبوشنب التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي قرية أبوشنب بنطاق المركز بالعثور على جثة ثلاثيني مقتولًا وملقًى وسط الأراضي الزراعية، بعد بدء تحلل الجثة وتصاعد رائحة كريهة منه.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم أنور المصري رئيس المباحث إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أنّها لشاب يدعى عيد.ع.د، 32 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، والجثة في مراحل التحلل، وتبين أنّه مبلغ باختفائه منذ عدة أيام.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها، وعمّا إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وإعداد تقرير كامل ومفصل لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.