عاطل يشعل النيران فى جاره العجوز بالمحلة الكبرى بسبب «القمامة»

شهدت عزبة الطوخى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة شروع عاطل في إشعال النيران في جسد جاره بسبب خلافات على إلقاء القمامة والجيرة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مركز علاج الحروق بمستشفى كفر الزيات.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة شخص داخل منزله، بعزبة الطوخي بقرية دمرو التابعة للقسم بحروق شديدة في جميع أنحاء الجسد، على يد أحد جيرانه.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها من خلال الانتقال إلى محل موقع الحادث.

كما أفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة إصابة رجل عجوز مسن يدعى "حسن عوض" مقيم بعزبة الأمراء، التابعة لقرية دمرو بمركز ومدينة المحلة، بحروق من مختلف درجاتها الثلاثة، في جميع أنحاء الجسد، على يد أحد جيرانه، إثر خلافات سابقة لإلقاء القمامة والقطط النافقة.

وتبين وجود الخلافات منذ فترة بين الطرفين وقيام الأول، بإحضار مادة سريعة الإشتعال "بنزين" وسكبها وإضرام النيران، مما أدي إلي إصابته بحروق شديدة بلغت 60% من جميع أنحاء الجسد.

ونقل المصاب إلي مركز الحروق بكفر الزيات، للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ويدعى م ل ٤٢ سنة عاطل .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.