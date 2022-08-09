الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

ملك عبد المجيد تحصد لقب أفضل فستان معاد تدويره بمسابقة ملكة جمال مصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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حصلت  المتسابقة ملك عبد المجيد على المركز الأول في مسابقة " best eco dress" ، ضمن تحديات مسابقة ملكة جمال مصر 2022، والتي بدأت فعاليتها منذ نهاية شهر يوليو الماضي، وتم اختيار حوالي 23 متسابقة من ضمن 2500 متقدمة للاشتراك والاختيار بينهم والتصفية.

وصنعت المتسابقات العديد من الفساتين المختلفة والمتنوعة من مواد مُعاد تدويرها، و عملت المتسابقة الفائزة على تصميم الفستان من ألعاب الأطفال، وهو عبارة عن إعادة تصنيع مواد تضر البيئة لتخدم البيئة مرة أخرى، الفستان فكرة مصممة الأزياء مى علام.

تشمل المسابقة أكثر من تحدٍّ، مثل تحدى اللياقة البدنية بين المتسابقات، تم عقده في 30 يوليو الماضي ، ثم مسابقة ملكة الأناقة، وفيه ترتدي كل منهن فستانًا من الزمن الجميل، وتحدي ارتداء فستان معاد تدويره.

و قالت الدكتورة آمال رزق رئيس المسابقى لـ "الدستور"، تم عقد اختبارات للمتقدمات فى أحد فنادق القاهرة، يوم السبت قبل الماضي، شملت توجيه بعض الأسئلة حول الهدف من الانضمام إلى المسابقة، وطبيعة مشروع كل منهن، وكيف ستعمل على الترويج لبلدها.

ويعقد نهائي المسابقة فى أحد فنادق القاهرة يوم 28 أغسطس الجاري، وتضم لجنة التحكيم كلًا من: رئيسة المسابقة الدكتورة آمال رزق، وإلهام وجدي، ملكة جمال مصر 2009، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ونادين الجيار، ملكة جمال مصر 2021، ومصممة الأزياء منى جودة، والمذيعة ياسمين الخطيب، والفنانة رحمة حسن، والدكتور باهي هاني.

وتضم قائمة المتنافسات على اللقب كلًا من شيماء القاسم ونوران عصام وهاجر محمد وفرح أسامة وفاطيما المصرى وفاطمة سعيد وريهام تامر ومايا محمد وهمت همام ونور علاء الدين وتسنيم أحمد وحبيبة أحمد وشروق الذهبى ومى زين وهايدى باسم وريم نويشى ونورهان إيهاب وآية إيهاب وأميرة شرف الدين وهالة عتمان ورنا ويليام وشهد الرفاعى.

best eco dress مسابقة ملكة جمال مصر 2022 مسابقة ملكة جمال اللياقة البدنية اللياقة البدنية بين المتسابقات

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