الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على تشكيل عصابى أثناء تنقيبه عن الآثار فى بنى سويف

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم المعدات اللازمة. 

تلقى العميد عمرو صلاح، مأمور شرطة السياحة والآثار ببني سويف، إخطارًا من الرائد إبراهيم نضال، رئيس مباحث الآثار، بضبط المتهمين حال أعمال الحفر بمنطقة آثار هرم ميدوم بغرض التنقيب عن الآثار.

وتم إلقاء القبض على المتهمين، وتسليمهم لمركز شرطة الواسطى، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالتهم إلى نيابة الواسطي لمباشرة التحقيق.

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