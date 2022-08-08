«مجموعة أغذية» تحقق نتائج قوية مع نمو صافي الربح بنسبة 74% في النصف الأول من 2022

◄ ارتفاع صافي إيرادات المجموعة إلى 2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 51% على أساس سنوي

◄ ارتفاع صافي الربح بنسبة 74%، ليصل إلى 118 مليون درهم

◄ النمو القوي للمجموعة نتيجة توحيد أعمال الشركات المستحوذ عليها ومبادرات تحسين التكاليف

أعلنت اليوم "مجموعة أغذية ش.م. ع."؛ الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، عن نمو صافي إيراداتها عن النصف الأول من عام 2022 إلى 2 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو الاستثنائي في الربع الأول والجهود المستمرة لتوحيد أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها.وشهدت هذه الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022،نمواًفي صافي إيرادات المجموعة بنسبة 51٪ على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 118 مليون درهم خلال هذه الفترة، محققاً زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في ظلّ التضخّم العالمي. ويعكس هذا الأداء التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة مؤخراً بالإضافة إلى مبادراتها الرئيسية لتحسين التكلفة في إطار استراتيجيتها الخمسية.

وتعليقاً على النتائج، قال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تعكسالنتائج القوية للمجموعة في النصف الأول من العام نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، فعمليات الاستحواذ التي أنجزناها العام الماضي لم تحقق نمواً قوياً فحسب، بل ساهمت في زيادة أرباحنا أيضاً فيمانواصل دمج أعمال جميع الشركات التابعة لنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر بشكل فعال. وقد أحرزنا خلال فترة قصيرة تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافنا الرئيسية والوفاء بالتزاماتنا وأولوياتنا الاستراتيجية التي حددناها في بداية رحلة تحوّل المجموعة. ولا تزال ثقتنا راسخة في قدرة ’أغذية‘ على الاستمرار في تقديم قيمة ملموسة للمساهمين وأصحاب المصلحة".

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "نفخر بالتقدم الكبير الذي حققناه في النصف الأول من عام 2022، حيث انصب تركيزنا خلال الربع الأول على توحيد أعمالالشركات المستحوذ عليها، بينما كرّسنا جهودنا في الربع الثاني على تعزيز سُبل التعاون والتكامل بين أعمال المجموعة، مما ساعدنا على تعويض ارتفاع التكاليف المباشرة ومصاريف عمليات الاندماج والاستحواذ، والحد من تأثير اضطرابات سلسلة الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق والتضخم، مع حرصنا في الوقت نفسه على الحفاظ على جودة منتجاتنا".

وأضاف سميث: "ستساهم إنجازاتنا خلال الفترة الماضية، بما فيها موافقة مجلس الإدارة على خطط التوسّع لتعزيز أعمالنا في مجال إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة في المملكة العربية السعودية، واستحواذنا على مجموعة ’عوف‘في مصر، في دعم أهداف استراتيجيتنا الخمسية فيما نواصل الاستفادة من زخم الأعمال في السوق. لقد نجح فريقنا مجدداً في تحقيق نتائج استثنائية على الرغم من استمرار التحديات في السوق، وأنا واثق بأننا نمتلك المقوّمات اللازمة لمواصلة هذا الأداء القوي وتعزيزه في النصف الثاني من العام".

ومن منظور مالي، واصل قسم الأعمال الاستهلاكية في "أغذية" تحقيق نمو كبير بنسبة 71% مقارنة مع العام السابق، حيث وصلت مساهمته الآن إلى 73% من إجمالي مبيعات المجموعة البالغة قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي.

وبلغت إيرادات قسم اللحوم والأغذية المبردة والمجمدة 570 مليون درهم إماراتي، حيث ساهمتعمليات الاستحواذ الاستراتيجي على شركتين متخصصتين بإنتاج اللحوم في الأردن ومصر العام الماضي بإضافة 493 مليون درهم. وسجّلت الشركتان نمواً في المبيعات بمعدل خانتين مقارنةبالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم وأسعار المبيعات.

كما بلغت إيرادات قسم الوجبات الخفيفة 417 مليون درهم، في أول فترة تشهد تضمين مساهمة مجموعة "بي إم بي" البالغة 149 مليون درهم. وساهمت الجهود المستمرة لتحسين التكلفة ودعم أوجه التآزر بين الشركات المستحوذ عليها في تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.

وبلغت إيرادات قسم المياه والمشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى 475 مليون درهم إماراتي. وواصلتمحفظة "أغذية" من المياه المعبأة ريادتها في السوقمن حيث الحجم الذي بلغ 28.5%،والحصة السوقية التي بلغت 28.2% في قناة البيع بالتجزئة، على الرغم من البيئة شديدة التنافسية.

وبلغت إيرادات قسم الأعمال الزراعية 534 مليون درهم،لتحقق زيادة بنسبة 15% في هذا الربع مقارنة بعام 2021. وعلى الرغم من التضخم العالمي لأسعار الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن، سجّلت ربحية القسم تحسناً نتيجة تعديلات الأسعار والتعويضات في قناة الطحين المدعوم.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.3 مليار درهم في 30 يونيو 2022، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة للفترة نفسها 2.8 مليار درهم.

وتماشياً مع سياسة مجموعة "أغذية" بتوزيع أرباح نصف سنوية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الأول من عام 2022 بما يعادل 8.25فلس لكل سهم، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.

يشار إلى أن مجموعة "أغذية" أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة ٩٠ مليون درهم إماراتي لتشييد منشأة صناعية جديدة في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز أعمالها في مجال إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة،واستجابةً للطلب الاستهلاكي المحلي القوي. كما وافق مجلس إدارة المجموعة في يوليو 2022 على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 60% في مجموعة "عوف"، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.