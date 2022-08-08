حبس 3 أشخاص لاتجارهم فى العملات المزورة بالنزهة

قررت نيابة النزهة حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتجارهم في العملات المزورة بالنزهة، وكلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، بقيام 3 أشخاص بالتردد على أحد «الأكشاك»، وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، كما أضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مقابل مبالغ مالية صحيحة.

وباستهداف الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.