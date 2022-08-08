حبس متهم بحوزته 2 كيلو بودرة وكمية من البانجو بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخص بحوزته 2 كيلو بودرة، وكمية من البانجو، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حال استقلاله سيارة «ملكه».

وبحوزته كمية من مسحوق البودرة المخدر، وزنت 2 كيلوجرام، وكمية من نبات البانجو المخدر، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.