التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه في انقلاب دراجة نارية بالمقطم

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بدفن جثة طالب لقي مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

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وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة «محمد. إ»، 22 سنة، طالب، مصاب بتهشم الجمجمة، وخروج ما بداخلها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث، لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى أثناء قيادته لدراجته النارية انقلبت به، واصطدم في حائط خرساني أدى إلى تهشم الجمجمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.