الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المتهم بطعن صديقه في الساحل: أخذت 700 جنيه وهاتف محمول

طعن
طعن
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انتهى فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية من إجراء المعاينة التصويرية لجريمة مقتل عامل على يد صديقه طعنا بالسكين في منطقة الساحل.

وكشف المتهم أثناء تمثيل الجريمة، أنه كان يجلس مع صديقه على إحدى المقاهي لإنهاء خلاف بينهما بسبب مبلغ مالي كان قد اقترضه المجني عليه من المتهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه أثناء إنهاء العتاب تحول إلى مشاجرة قام فيها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، ثم استولي منه على مبلغ 700 جنيه وهاتف محمول وفر هاربا.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كان قسم شرطة الساحل تلقى تلقيه بلاغًا من الأهالي مفاده مقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "حسين.ع" 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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