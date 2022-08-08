الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقة إيجار بالمطرية

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقة إيجار بمنطقة المطرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة؛ لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

عينة من جثة المجني عليها

وطلبت النيابة العامة أخذ عينة من جثة المجني عليها لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء زوج المتوفية وأسرتها؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الشقة التي عثر على جثة المتوفية بداخلها؛ تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار فى وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة وتبين أنها شقة مؤجرة لربة منزل تقيم بمفردها، وعقب استئذان النيابة ىالعامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة السيدة المؤجرة للشقة، وتدعى «ندى. س»، 26 سنة.

 مبلغ باختفائها

بالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات بأن السيدة المتوفية مبلغ باختفائها قبل أيام من اكتشاف الواقعة.

وأضافت التحريات بأن ربة المنزل تركت منزل الزوجية، واستأجرت الشقة مسرح الواقعة قبل أسبوع من اكتشافها، وأضافت التحريات بأن المتوفية كانت تقيم في الشقة التي استأجرتها بمفردها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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