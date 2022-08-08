ضبط بضائع متنوعة منتهية الصلاحية فى بورفؤاد

شنت إدارة تموين مدينة بورفؤاد، حملات مكثفة على الأسواق لضبط الخارجين على القانون والمخالفين، وذلك بقيادة مسعد الأمير مدير الإدارة، ومحمد سعيد خوجلى رئيس الرقابة، وعصام عبدالستار وياسمين الطوخى كبار مفتشى الرقابة، وذلك تنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالمتابعة وتشديد الرقابة على المحال التجارية لمراقبة المواد الغذائية وغير الغذائية، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط، أحد المحال التجارية بحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، وكميات أخرى من الكريمات والماسكات وطلاء الأظافر، وجميعهم فى حالة انتهاء للصلاحية مما يشكل مخاطر جسيمة على مستخدميها، ومنها: حساسية البشرة واحمرارها، وظهور الأكزيما بسبب تفاعل البشرة مع بعض مكونات هذه المستحضرات، وغيرها من المشكلات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن أفراد الحملة التموينية من ضبط 150 قطعة مختلفة من المنظفات والصابون والشامبو فى حالة انتهاء للصلاحية، ما يشكل خطراً على مستخدميها جراء انتهاء المادة الفعالة للمنتجات وتغير خواصها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت بحوزته كميات متنوعة من المواد الغذائية ألبان، وعصائر، ومربى، وتونة، وعسل، وكمبوت، كميات مختلفة من التتبيلات، جميعها منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية، استمرار الجهود في شن الحملات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لمواجهة الغش والتدليس على المستهلك، وحماية المواطنين من المنتجات غير الصالحة.