الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط بضائع متنوعة منتهية الصلاحية فى بورفؤاد

حملة تموينية
حملة تموينية
ads

شنت إدارة تموين مدينة بورفؤاد، حملات مكثفة على الأسواق لضبط الخارجين على القانون والمخالفين، وذلك بقيادة مسعد الأمير مدير الإدارة، ومحمد سعيد خوجلى رئيس الرقابة، وعصام عبدالستار وياسمين الطوخى كبار مفتشى الرقابة، وذلك تنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالمتابعة وتشديد الرقابة على المحال التجارية لمراقبة المواد الغذائية وغير الغذائية، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط، أحد المحال التجارية بحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، وكميات أخرى من الكريمات والماسكات وطلاء الأظافر، وجميعهم فى حالة انتهاء للصلاحية مما يشكل مخاطر جسيمة على مستخدميها، ومنها: حساسية البشرة واحمرارها، وظهور الأكزيما بسبب تفاعل البشرة مع بعض مكونات هذه المستحضرات، وغيرها من المشكلات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن أفراد الحملة التموينية من ضبط 150 قطعة مختلفة من المنظفات والصابون والشامبو فى حالة انتهاء للصلاحية، ما يشكل خطراً على مستخدميها جراء انتهاء المادة الفعالة للمنتجات وتغير خواصها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت بحوزته كميات متنوعة من المواد الغذائية ألبان، وعصائر، ومربى، وتونة، وعسل، وكمبوت، كميات مختلفة من التتبيلات، جميعها منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية، استمرار الجهود في شن الحملات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لمواجهة الغش والتدليس على المستهلك، وحماية المواطنين من المنتجات غير الصالحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 بعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

رابط تقديم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2022.. متاح بداية من اليوم

طب 91.4 وهندسة 84.8%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد غزة رسميًا

بوساطة مصرية.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي بغزة