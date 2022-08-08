إصابة عامل بصعق كهربائى أثناء عمله بالشرقية

أصيب عامل بحروق متعددة من الدرجة الثالثة إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء العمل، وتم نقله إلى مستشفى أولاد صقر المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزى بوصول "عبدالرحمن. ال. ع"، 20 عامًا، مصابًا بحرق كهربائي باليد اليسرى والقدمين من الدرجة الثالثة.

وتبين من التحريات أثناء قيامه بالعمل داخل محطة الصرف الصحى بقرية بنى منصور، تعرضه لصعق كهربائي، وتم نقله للمستشفي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.