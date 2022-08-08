الإثنين 08 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحرير 240 مخالفة مرورية بشوارع الغربية

حملات مرورية
حملات مرورية
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شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 240 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تشمل نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 32 ألفا و900 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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