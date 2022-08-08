القوات المسلحة تحتفل بتخريج فنيين مرشحين للعمل بـ«السكك الحديدية» فى «العسكرية التكنولوجية»

احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية، بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية

لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عددا من العروض العسكرية، أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشئون المعنوية تحت عنوان "شريان الأمل" تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين ومرورًا بالتدريب الفني والتخصصي، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وجرى بعد ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما كرم الفريق كامل الوزير وزير النقل، أوائل الخريجين، تقديرًا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية.

وألقى اللواء حسام الدين مصطفى عبدالسلام، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل، ومشيرًا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل بالكلية العسكرية والتكنولوجية.

وقدم الفريق كامل الوزير خلال كلمته، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية فى المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة.

كما قدم الوزير الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتى تنفيذاً للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر، التي وجهت بها القيادة السياسية، وترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري.

وأوصى الفريق كامل الوزير الخريجين بالانضباط، ومواصلة الاطلاع لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال السكك الحديدية، والعمل على مدار الساعة لتصبح هيئة سكك حديد مصر، في طليعة الهيئات العاملة بالدولة.

واختتمت الإحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمى راقٍ خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية.

حضر الاحتفالية اللواء خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة ومسئولين بوزارة النقل.