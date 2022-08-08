الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

القبض على ربة منزل حاولت التخلص من رضيعها بالشرقية

القبض على ربة منزل
القبض على ربة منزل
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط أم متهمة بترك طفلها حديث الولادة بعد ساعات من ولادته، بالقرب من بحر مويس أمام قرية كفر بدران دائرة مركز منيا القمح، وتعريض حياته للخطر، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة، على جسر مياه بحر مويس أمام قرية كفر بدران دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على طفل حديث الولادة، ذكر، وتم نقله إلى حضانة مستشفى منيا القمح، وتبين قيام الأم "د. م"، ربة منزل، مقيمة بقرية كفر بدران دائرة المركز، بترك نجلها بالقرب من بحر مويس، وتم اصطحابها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها حول أسباب قيامها بالتخلص من الطفل وتعريض حياته للخطر.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6173 إداريًا مركز شرطة منيا القمح، وتمت إحالة الأم إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

العثور على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقة إيجار بالمطرية

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022 بجميع الجامعات

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تفاصيل جديدة حول التصالح فى مخالفات البناء

«مجموعة أغذية» تحقق نتائج قوية مع نمو صافي الربح بنسبة 74% في النصف الأول من 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد غزة رسميًا

بوساطة مصرية.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي بغزة