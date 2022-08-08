القبض على ربة منزل حاولت التخلص من رضيعها بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط أم متهمة بترك طفلها حديث الولادة بعد ساعات من ولادته، بالقرب من بحر مويس أمام قرية كفر بدران دائرة مركز منيا القمح، وتعريض حياته للخطر، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة، على جسر مياه بحر مويس أمام قرية كفر بدران دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على طفل حديث الولادة، ذكر، وتم نقله إلى حضانة مستشفى منيا القمح، وتبين قيام الأم "د. م"، ربة منزل، مقيمة بقرية كفر بدران دائرة المركز، بترك نجلها بالقرب من بحر مويس، وتم اصطحابها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها حول أسباب قيامها بالتخلص من الطفل وتعريض حياته للخطر.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6173 إداريًا مركز شرطة منيا القمح، وتمت إحالة الأم إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.