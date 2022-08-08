الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

خلال ثاني جلسات المحاكمة

قاضى محاكمة «مستريح» أسوان يتعرض لأزمة صحية

مستريح
مستريح
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تعرض المستشار محمد ماهر، رئيس دائرة جنايات المحكمة الاقتصادية في قنا، لأزمة صحية أثناء مداولة ثاني جلسات مصطفى البنك، والمشهور إعلاميًا بـ"مستريح المواشي"، في أسوان، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتوقفت جلسة محاكمة مستريح المواشي، حتى تستقر الحالة الصحية لرئيس الدائرة، وسوف تتم مواصلة الجلسة مباشرة عقب خروجه من المستشفى.

وشهد محيط محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الإثنين، تعزيزات أمنية مكثفة، تزامنا مع بدء ثاني جلسات مصطفى البنك المعروف إعلاميا بمستريح المواشي بأسوان، وذلك بتهمة النصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أهالي أسوان، والمحافظات المجاورة.

ولأول مرة، منذ بداية النظر في قرار التحفظ على أمواله ومحاكمته، لم يحضر أحد من الضحايا، إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية.

ودخل مصطفى البنك وآخرون، المحكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وبدأت المحكمة نظر القضية، بعد أن أجلتها في الرابع من يوليو الماضي، للمستندات والاطلاع.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان «مصطفى البنك» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية أسوان لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا، بإجمالي مبالغ وصلت ما يقرب من المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وكانت وزارة الداخلية، أفادت بأن ملاحقة مستريح أسوان في المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو، أسفرت عن استشهاد ضابطين ومجندين.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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