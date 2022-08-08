الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

القبض على سيدة و3 رجال فى واقعة العثور على جثة عامل بجوار سور حديقة بالشرقية

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، القبض على سيدة و3 رجال،  لاشتراكهم فى واقعة التخلص من شخص مقيم بدائرة مركز فاقوس وترك جثته بجوار سور حديقة بقرية جزيرة الشافعي التابعة لمركز شرطة أولاد صقر، وذلك بعد 48 ساعة من الواقعة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول فتحي م ع، 59 سنة، مقيم في قرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فاقوس، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة المتوفى بجوار سور حديقة في قرية جزيرة الشافعي التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على  النيابة  العامة بمركز شرطة أولاد صقر قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى اشتراك سيدة و3 رجال فى ارتكاب الجريمة وتم القبض عليهم وجار مناقشتهم للوقوف على  أسباب ارتكابهم الواقعة.

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وائل لطفي

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