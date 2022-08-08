الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواقع الإنشائية بالنزهة 15 يومًا

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم، تجديد حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواقع الإنشائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد الأشخاص «مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية بأحد المواقع الكائنة بدائرة القسم» باكتشافه سرقة 40 شاسيه كشاف من الحديد المثبتة على السور الخاص بالموقع المشار إليه، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «الفك»، كما أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم «سيئ النية» (تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، وتم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء مشرف الأمن تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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وائل لطفي

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