الإثنين 08 أغسطس 2022
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حوادث

ضبط متهمين أثناء ذبح «بقرة» نافقة لبيعها للمواطنين بالمنيا

حبس
حبس
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أعلنت مديرية التموين في المنيا عن ضبط متهمين أثناء محاولة ذبح وسلخ «بقرة»، نافقة، بمركز دير مواس، تمهيدًا لبيعها للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن فريق الرقابة التموينية بمركز دير مواس برئاسة الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم، مدير إدارة تموين دير مواس، والدكتور حامد عبدالحكيم، مدير مكتب تموين دلجا، نجح في ضبط متهمين أثناء قيامهم بذبح وسلخ «بقرة» كاملة نافقة، تمهيدًا لبيعها للمواطنين، مؤكدًا أن البقرة تزن 450 كيلوجرامًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة بمركز دير مواس إعدامها وحرقها، والتحقيق مع المتهمين.

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