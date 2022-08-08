الإثنين 08 أغسطس 2022
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حوادث

أثناء عبورها المزلقان.. مصرع سيدة سقطت أسفل قطار فى كوم حمادة بالبحيرة

قطار
قطار
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لقت ربة منزل مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها أسفل عجلات قطار المناشي أثناء عبورها من مزلقان السكة الحديد بكوم حمادة بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة التخصصى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة السكة الحديد باصطدام قطار الركاب خط المناشي، بربة منزل أثناء عبورها المزلقان البحرى بوسط مدينة كوم حمادة ووفاتها فى الحال. 

بالانتقال والفحص، تبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة وفاة إلهام محمود عبدالفتاح، 50 سنة، ربة منزل، وتقيم كوم حمادة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

مصرع سيدة ربة منزل قطار المناشي اصطدام قطار البحيرة كوم حمادة السكة الحديد مزلقان مزلقان السكة الحديد

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