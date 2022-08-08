الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش فى السلام

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة السلام الجزئية بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمدينة السلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة السلام قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم. 

 وبتفتيشه عثر بحوزته على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

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