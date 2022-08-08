الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط الأم المتهمة بترك طفلها حديث الولادة على شط بحر بالشرقية

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على الأم المتهمة بترك طفلها، حديث الولادة بعد ساعات من ولادته، على حافة بحر مويس، أمام قرية كفر بدران دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتم اصطحابها لديوان مركز شرطة منيا القمح.

التفاصيل

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا من عدد من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، على جسر مياه بحر مويس، أمام قرية كفر بدران، دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على الطفل على حافة البحر، وتم نقله إلى حضانة مستشفى منيا القمح، وتبين أنه طفل ذكر حديث الولادة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث منيا القمح، إلى قيام الأم وتدعى «د. م»، 38 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية كفر بدران دائرة المركز، بمحاولة التخلص من الطفل بعد ولادته، حيث تم التعرف عليها من خلال أسورة فى يد الطفل مكتوب عليها اسم الأم رباعي.

وتم القبض عليها وتبين أنها متزوجة، وأنجبت الطفل بطريقة شرعية، ووضعته داخل مستشفى منيا القمح، ثم حاولت التخلص منه على حافة بحر مويس، وتم اصطحابها إلى مركز الشرطة؛ للتحقيق معها حول أسباب قيامها بالتخلص من الطفل بتعريض حياته للخطر.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6173 إدارى مركز شرطة منيا القمح، وتم إحالة الأم للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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