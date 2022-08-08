الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المتهمان بسرقة التكاتك بالبساتين: استخدمنا «الشطة»

عصابة
عصابة
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تمكن رجال المباحث، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي، فى سرقة الدراجات النارية، والمركبات الثلاثية.

التفاصيل

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم، قرر بأنه حال سيره بالدراجة النارية، قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن بدائرة القسم، وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإلقاء مسحوق الشطة، على وجهه واستوليا منه على الدراجة النارية، كرهاً عنه، وفرا هاربان.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي، فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، كما أقرا بارتكاب (2) حادث سرقة آخرين.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان، والدراجات المستولى عليها، واتهموهما بسرقتهم بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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