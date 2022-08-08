الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخص بالقاهرة

المواد المخدرة
المواد المخدرة
ads

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية حال استقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 2 كيلوجرام- كمية من نبات البانجو المخدر– 2 هاتف محمول- مبلغ مالى).

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

متاحة هنا| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد غزة رسميًا

بوساطة مصرية.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي بغزة