ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخص بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية حال استقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 2 كيلوجرام- كمية من نبات البانجو المخدر– 2 هاتف محمول- مبلغ مالى).

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.