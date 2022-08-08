الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بسبب الثأر.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عطارة إلى 5 سبتمبر

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله، لجلسة 5 سبتمبر المقبل للمرافعة. 

وأدلى المتهم بقتل تاجر داخل محله فى منطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث،  وقال إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.

- اشترى سلاحا لقتل المجني عليه واستعان بصديقه لمراقبته

وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاحا ناريا لقتل المجني عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله فى منطقة الزيتون بسبب الثأر وشخص آخر.

كان أحمد سامح، مدير نيابة الزيتون، بإشراف المستشار طارق كروم المحامى العام، أمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر.

و تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق نارى فى يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه وضبط وإحضار المتهم.

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