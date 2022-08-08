أمن القليوبية يضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 12 متهما، لإثنين منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 2362 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.