ضبط 101 ألف و714 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 101714 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 27158 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و745 مخالفة السير دون تراخيص.

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 4 دراجات نارية مخالفة و11 مخالفة موقف عشوائى، و47 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.