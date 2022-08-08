طلعت مصطفى تعلن تحقيق 11.3 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال النصف الأول من عام 2022

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أمس الأحد، حيث تم اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 23 مايو 2022، كما تم اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022.

وأضافت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن أبرز نتائج تقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن النصف الأول من عام 2022، وهي بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 67 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية المجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وترجع الزيادة في المبيعات في الفترة المقارنة من عام 2021 بصفة أساسية إلى المبيعات الناتجة عن افتتاح البيع بمشروع مدينة "نور" ( أحدث مشاريع مجموعة طلعت مصطفى ) في 8 يونيو 2021 على مساحة 5 آلاف فدان بحدائق العاصمة الإدارية بموقع متميز أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة السويس، بجوار مشروعي الشركة العملاقين "مدينتي" و"الرحاب"، وكذا بالقرب من مشروع "سيليا" في العاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر أن مشروع "نور" حقق مبيعات تزيد عن مبلغ 15 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من الافتتاح وحتى 30 يونيو 2021.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى، مجمل الربح المجمع بلغ 2.33 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1,85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 26%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 1.09 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 857 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 27%، بلغ صافي ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمـال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2022 مبلغ 173.6 مليون جنيه مقارنة بحوالي 110 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 57%.