تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في القليوبية لشهر سبتمبر

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بتأجيل محاكمة قتلة الشاب «محمود»، بسبب نزول الحصان الخاص به أرض ملكية الجناة، فتعدوا عليه بشومة أودت بحياته، لجلسة السادس من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

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وترجع أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، بنشوب مشاجرة في دائرة القسم ووجود متوفِ.

جرى إخطار مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم أول بنها، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعى «محمود»، 18 عامًا، وآخر يدعى «حاتم»، بسبب نزول حصان الأول في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية؟، تطورت لمشاجرة فتعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بشومة، ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بمحاسبة المجني عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة، موجهين التعازي لأسرة المجني عليه، ومطالبين بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب، وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.