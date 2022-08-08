لانفجار أسطوانة «فريون».. إصابة طفل في حريق محل لصيانة الثلاجات بأسيوط

أصيب طفل إثر نشوب حريق بمحل صيانة ثلاجات، بسبب انفجار أسطوانة غاز فريون بمنطقة القلعة بمدينة منفلوط في أسيوط.

و تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في محل لصيانة الثلاجات بمنزل ملك " أ. ف. أ" وإصابة طفل.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة غاز فريون أثناء ملء ثلاجة مما أدى إلى نشوب حريق بالمحل.

و أسفر الحادث عن إصابة " ك. م. أ" 13 عاما، مقيم منفلوط وتم نقله الى مستشفى منفلوط المركزي، كما أسفر الحادث عن احتراق بعض محتويات المحل وتم إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.