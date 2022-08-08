الإثنين 08 أغسطس 2022
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حوادث

لعدم الالتزام بتركيب «الملصق الإلكتروني».. تحرير 2862 مخالفة خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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حررت رجال المرور، 2862 مخالفة لقائدي السيارات، خلال 24 ساعة، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، 

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط. 

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، سحبت الحملات المرورية آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى. 

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي. 

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين».

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