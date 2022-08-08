الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيق فى العثور على جثة متعفنة بمقابر الفيوم

جثة
جثة
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تباشر النيابة العامة بالفيوم، التحقيق في العثور على جثة متعفنة بمقابر الفيوم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا يفيد بعثور الأهالي على جثة متعفنة داخل مقابر مدينة الفيوم بمنطقة باب الوداع، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة توصلت التحريات أنها لمواطن يدعى طاهر م ا 32 سنة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

النيابة العامة الفيوم جثة متعفنة مقابر الفيوم جثة

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