المتهم بقتل صديقه فى الساحل يمثل الجريمة

اصطحب فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية، عامل متهم بقتل صديقه طعنا بالسكين في منطقة الساحل إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "حسين.ع" 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.