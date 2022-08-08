الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المتهم بقتل صديقه فى الساحل يمثل الجريمة

ضبط متهم
ضبط متهم
ads

اصطحب فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية، عامل متهم بقتل صديقه طعنا بالسكين في منطقة الساحل إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "حسين.ع" 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة شمال القاهرة الكلية متهم بقتل صديقه قتل صديقه الساحل قسم شرطة الساحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

متاحة هنا| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد غزة رسميًا

بوساطة مصرية.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي بغزة