الجالية المسلمة فى أمريكا تعرب عن خوفها بعد قتل رجال فى البوكيرك

بينما تناشد السلطات الجمهور للمساعدة في تحقيقها ، يعاني العديد من السكان المسلمين من "حالة من الذعر المدار".

حارس أمن خاص يقوم بدورية في المركز الإسلامي لنيو مكسيكو في البوكيرك يوم الأحد.تنسب إليه...أدريا مالكولم لصحيفة نيويورك تايمز.

يخشى محمد امتياز حسين أن يخطو خارج منزله في البوكيرك لري نباتاته. أو استرجاع الكتب من سيارته. أو حتى الخروج إلى شرفته.

قال السيد حسين ، 41 عامًا ، الذي أصيب شقيقه الأصغر محمد أفضل حسين ، 27 عامًا ، برصاصة قاتلة قبل أسبوع من يوم الاثنين على بعد بنايات قليلة: "أطفالي لن يسمحوا لي بالخروج من شقتي". كان أحد أربعة رجال مسلمين قتلوا مؤخرًا في المدينة - ثلاثة في الأسبوعين الماضيين - وتعتقد السلطات أن الوفيات مرتبطة وتهدف إلى استهداف الجالية المسلمة.

وقتل الضحية الأخيرة ، وهو رجل مسلم في منتصف العشرينات من عمره من جنوب آسيا لم تعلن الشرطة عن اسمه ، قبل منتصف الليل بقليل. قُتل رجل آخر ، أفتاب حسين ، 41 عامًا ، برصاصة قاتلة في 26 يوليو . وتقول السلطات إن مقتل الثلاثة جميعًا قد يكون على صلة بمقتل محمد أحمدي ، 62 عامًا ، في نوفمبر 2021 ، خارج متجر كان يديره هو وشقيقه.

بينما ناشدت شرطة البوكيرك ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الولاية الجمهور للمساعدة في العثور على القاتل أو القتلة - وصفت السلطات يوم الأحد سيارة ذات أهمية ، سيارة فولكس فاجن سيدان ذات اللون الداكن ، بأربعة أبواب - تركت الهجمات المسلمين في حالة من الرعب.