محاولة قبلة ترامب للسباحة رايلى جاينز تضعه فى لحظة محرجة

أشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما فسروه على أنه لحظة محرجة بين الرئيس السابق دونالد ترامب والسباحة رايلي جاينز في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في دالاس.

كان الرئيس السابق يتحدث عن الدفاع عن حقوق الوالدين عندما يتعلق الأمر بتعليم الأطفال في المدرسة مواضيع تتعلق بالهوية الجنسية والتوجه الجنسي ، قبل أن ينتقل إلى التفكير في الرياضة النسائية ومجتمع المتحولين جنسياً.

"سنبقي الرجال بعيدًا عن الرياضات النسائية" ، هكذا قال للجمهور في CPAC ، قبل استدعاء Gaines إلى المسرح ووصفها بأنها "بطلة عظيمة" وسباحة "جميلة".

حاول ترامب تقبيلها على خدها عندما اقتربت من المنصة ، لكنها ظهرت في أعين العديد من المراقبين وشعرت ببعض الانزعاج من ذلك. وصفها المعلق السياسي والمحامي رون فيليبكوفسكي بأنها تتأرجح وتبتعد عن الرئيس السابق على تويتر يوم الأحد.