الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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رياضة

ليفربول يخصص 40 مليون يورو للتعاقد مع الجزائرى إسماعيل بن ناصر

الجزائرى إسماعيل
الجزائرى إسماعيل بن ناصر
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أكدت تقارير صحفية من إيطاليا، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقدم عرضًا للتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العربية في أوروبا.

وأشار تقرير لموقع «كالتشيو ميركاتو ويب»، أن ليفربول سيقدم عرضًا «ضخمًا» للتعاقد مع نجم أي سي ميلان ومنتخب الجزائر، إسماعيل بن ناصر.

ويعتبر بن ناصر واحدًا من أهم أعمدة بطل إيطاليا أي سي ميلان، ويتوقع أن تكون عملية التوقيع معه «معقدة»؛ بسبب تمسك النادي الإيطالي به.

وقال المصدر، إن ليفربول قرر البحث عن لاعب وسط بإمكانات عالية، بعد إصابة نجم الفريق تياجو ألكانتارا، في اليوم الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد «تعثر» في افتتاح البريميرليج، بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام الصاعد حديثًا فولهام.

ومن المتوقع أن يضع ليفربول 40 مليون يورو، للتوقيع مع بن ناصر، الذي تألق في المواسم الثلاثة التي قضاها مع أي سي ميلان، وأصبح من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي «السيريا آ».

ووضع ميلان قيمة لفسخ عقد بن ناصر، تبلغ 50 مليون يورو، مما يتيح لليفربول التعاقد معه فورا في حال دفع هذا المبلغ.

يذكر أن سوق الانتقالات في أوروبا سيغلق يوم 1 سبتمبر المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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