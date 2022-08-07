حبس المتهمين بحيازة 42 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة ضبطهما وبحوزتهما 420 طربة حشيش في الإسكندرية، وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنيه.

ورصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما «420 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42 كيلوجرامًا- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«2٫940٫000 مليون جنيه تقريبًا».