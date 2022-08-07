روسيا: لا يمكن استكمال الأعمال في خط الغاز نورد ستريم بسبب العقوبات

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، اليوم الأحد، أنه "لا يمكن استكمال الإجراءات الفنية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم بسبب العقوبات المناهضة لروسيا".

وقال بوليانسكي خلال مقابلة مع راديو تايمز أجريت، الأحد، إن استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لعمل خط أنابيب الغاز نورد ستريم غير ممكن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التي تفرضها أوروبا وبريطانيا، وهذا هو السبب في أن الدول الأوروبية تعاني من أزمة طاقة حاليا.

وردا على سؤال حول سبب قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، الأمر الذي يضع ضغوطا إضافية على السكان المعرضين للخطر في أوروبا والمملكة المتحدة، أجاب بوليانسكي "إن فكرة فرض عقوبات ضد روسيا لم تأتي منا، لذا علينا أولا أن نسأل هؤلاء السياسيين الأوروبيين المتهورين ، بمن فيهم البريطانيون ، الذين لا يضعون مصالح شعوبهم في أي شيء".

وأضاف: "روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى أوروبا".