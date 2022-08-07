الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة اثنين في حادث سير بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف
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شهد أعلى محور 30 يونيو اتجاه بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، حادث مروري بين سيارة ودراجة بخارية، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص آخر.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى ثلاجة مستشفى أبو خليفة للطوارئ بينما تم المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيًا. 

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العقيد أحمد الشناوى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية أعلى محور 30 يونيو اتجاه بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع زينب أحمد عوض 54 عاما مقيمة الحسينية شرقية وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى أبو خليفة للطوارئ وإصابة محمد السيد إبراهيم 19عام مصاب بجرح بمؤخرة الراس وجرح قطعى بالجبهة واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالساق الأيمن وتم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.

اصابة شخص اللواء محمود عاشور القنطرة غرب أمن الإسماعيلية حادث تصادم سيارة

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