الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استعجال تقرير الصفة التشريحية في وفاة عامل بالساحل

جثة
جثة
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طلبت النيابة العامة في الساحل سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، في حادث مصرع عامل سقط عليه مكبس حديدى داخل مصنع بدائرة القسم وذلك أثناء عمله، لبيان سبب الوفاة الحقيقى والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت مناظرة النيابة كشفت عن أن الوفاة حدثت نتيجة كسور في جمجمة الرأس، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الحال قبل نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان.

بالفحص تبين العثور على جثة عامل وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بنقل جثة العامل إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه.

استعجال تقرير الصفة التشريحية النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية مصرع عامل في مصنع بالساحل سقوط مكبس على عامل في الساحل

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