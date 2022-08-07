طلب التحريات لكشف أسباب حريق مخبز بالوراق

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول نشوب حريق داخل مخبز بمنطقة الوراق، وتبين أن الحريق محدود وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل فرن بشارع الأبحاث بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.