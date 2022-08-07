الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

طلب التحريات لكشف أسباب حريق مخبز بالوراق

حريق
حريق
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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول نشوب حريق داخل مخبز بمنطقة الوراق، وتبين أن الحريق محدود وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل فرن بشارع الأبحاث بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية النيابة العامة بكورنيش النيل شمال الجيزة شارع الأبحاث شرطة الوراق كورنيش النيل كردون أمني

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