الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إعدام كمية من اللحوم الفاسدة بالشرابية

اللحوم الفاسدة
اللحوم الفاسدة
ads

قررت نيابة الشرابية إعدام كمية من اللحوم عثر عليها داخل مخزن بمنطقة الشرابية، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجميعها غير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها ضبطت بحوزة صاحب مخزن بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية عندما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لحوم، كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المخزن المشار إليه على (250 كيلو جرام لحوم مفرومة – 65 كيلو جرام دواجن) وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أرباح غير مشروعة أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية النيابة العامة بدون ترخيص جمهور المستهلكين ديرية أمن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نتطلع لنجاح الجهد المصرى بقيادة السيسى فى وقف العدوان الإسرائيلى

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة