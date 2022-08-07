إعدام كمية من اللحوم الفاسدة بالشرابية

قررت نيابة الشرابية إعدام كمية من اللحوم عثر عليها داخل مخزن بمنطقة الشرابية، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجميعها غير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها ضبطت بحوزة صاحب مخزن بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية عندما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لحوم، كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المخزن المشار إليه على (250 كيلو جرام لحوم مفرومة – 65 كيلو جرام دواجن) وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.