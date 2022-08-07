حقوقيون: المناخ المحيط بالحوار الوطنى إيجابى ومشجع ويساعد على حرية الرأى والتعبير

أشاد حقوقيون بالحوار الوطنى ودوره فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، واصفين المناخ المحيط بالحوار الوطنى بأنه إيجابى ومشجع، ويوجد به هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأى والتعبير، خاصة حول القضايا المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية.

ونظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، عبر تطبيق «زووم»، ندوة بعنوان «حرية الرأى والتعبير فى الحوار الوطنى بمصر»، بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية البارزة.

وأشاد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتحقيق مصر إنجازًا كبيرًا على مستوى المضمون، عبر إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن مصر لديها دستور قوى تحتوى مواده على كل ضمانات حقوق الإنسان تقريبًا، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها البلاد، الخاصة بكفالة حرية الرأى والتعبير.

وأشار إلى أهمية إصدار قانون تداول المعلومات، باعتباره نقطة مركزية فى ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام، وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، كما أنه يضع إطارًا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى محطة فارقة فى عملية المسار السياسى للدولة، التى شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كل المستويات.

وأضاف «عقيل»: «الحوار يهدف للوصول إلى أرض مشتركة بين القوى الوطنية، ومن الطبيعى أن تكون هناك اختلافات وتضارب فى الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطنى وقضاياه الأساسية».

ورأى عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلى»، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مهم جدًا، بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية، إلى عملية بناء حقيقية، تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، مع منح الحقوق المدنية والسياسية أولوية، بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال «إبراهيم»: «ضبط البنية التشريعية، خاصة فيما يتعلق بقانون إتاحة المعلومات، ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأى والتعبير، أمور ضرورية، وتحتاج إلى تنظيم، خاصة أن لدينا ضعفًا فى القدرات الإعلامية والتدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية، مع الحاجة لتحديد مسئولية الصحفى والممارس لمهنة الإعلام، خاصة مع دخول منصات التواصل الاجتماعى».

وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الإلكترونى الجامح، وأن تتم التفرقة فى الحوار الوطنى بين حرية الرأى والتعبير، والحرية فى بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة، لكن الممارسة تكون على غير ذلك، وهو ما يتطلب الكثير من النضج فى الحوار حتى يحقق النتائج الإيجابية.

وقال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى بدأ تقريبًا بعد ثورة ٣٠ يونيو، وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة، وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تمت ترجمتها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها بناءً على حوار بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأضاف «بسيونى» أن الحوار امتد بأشكال متعددة، منها منتدى شباب العالم، وما تضمنته الجلسات من حوارات، خاصة فيما يتعلق بفعاليات المحاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتى تضمنت تمثيلًا للمنظمات التى تنتقد مصر، وهو ما يعطى مؤشرًا إلى أى مدى هناك قبول من الدولة المصرية لاختلاف الآراء والنقد.