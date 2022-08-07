الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب «موتوسيكل» بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف
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أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية، اليوم الأحد، أمام بورصة السمك على الطريق الدولي الساحلي.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

البداية بلاغ تلقته غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق رافد الدولي، أمام البورصه طريق بلطيم كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كل من "صالح ا.ي" 15سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"السيد .م. ي" 15 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، و"محمدع.ز" 38 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، و"إبراهيم.ي.ع" 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الأسماك اليوم الطريق الدولي الساحل الطريق الدولي الطريق الدولى الساحلى الدولي الساحلى النيابة العامة انقلاب دراجة نارية انقلاب موتوسيكل

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